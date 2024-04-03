В Институте нацпамяти заявили, что Булгаков - символ имперской политики россии

Специалисты Украинского института национальной памяти признали Михаила Булгакова символом российской имперской политики, а его публичные памятники пропагандой имперской политики рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на Профессиональное заключение Украинского института национальной памяти.

Детали

Так, комиссия считает, что Булгаков, несмотря на то, что жил в Киеве, презирал украинцев и украинскую культуру, ненавидел украинское стремление к независимости и негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителей.

Тенденциозность Михаила Булгакова выразительна - идеологические акценты его прозы свидетельствуют о предвзятости автора к украинскому миру. С позиций российской мании величия и отстаивая единую неделимую империю, он в произведениях не подает ни одного положительного персонажа-украинца, пародирует или насмешливо искажает украинский язык, смеется над украинской автокефальной церковью, отрицает само существование украинской нации - указывают в Институте нацпамяти.

Кроме того, специалисты отмечают, что антигуманный дискурс рассказа "Я убил" (1926) полностью резонирует с нарративами нынешних кремлевских пропагандистов Дугина, Соловьева, Скабеевой и является прототекстом сегодняшних призывов к уничтожению украинцев.

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Нескрываемо пренебрежительным является отношение Булгакова вообще ко всем украинцам, даже к тем, которым он был обязан своим устроенным бытом. Он также дискредитирует и кобзарскую традицию.

Итак, Михаил Булгаков предвзято и определенно негативно относился ко всему украинскому (...). Присвоение его имени географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников и памятных знаков в Украине было воплощением русификации - составляющей российской имперской политики.(...). )

Учитывая вышеизложенное, объекты посвященные российскому писателю Булгакову содержат символику российской имперской политики, а дальнейшее использование имени М. А. Булгакова в названиях географических объектов и юридических лиц, пребывание в публичном пространстве установленных в его честь памятников, памятных знаков является пропагандой российской имперской политики. - заявили в Институте нацпамяти.

Напомним

Временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что дом, в котором жил Булгаков в Киеве, может быть лишен статуса объекта культурного наследия национального значения. Однако он, вероятно, получит статус памятника местного значения