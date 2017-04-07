В Индии нашли девочку, которая жила с обезьянами в лесу

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 17695 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 96253 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114783 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173396 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127211 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123258 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116141 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106401 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107450 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103876 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Индии нашли девочку, которая жила с обезьянами в лесу

В Индии нашли девочку, которая жила с обезьянами в лесу

Киев  •  УНН

 • 26157 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В лесах Индии нашли девочку, которая жила вместе со стаей обезьян, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Когда политик шел к сцене, к нему подскочил мужчина в футболке с надписью “студенты по Фийона” и высыпал из пакета муку, засыпав лицо и костюм политика.

Охранники кандидата сразу отреагировали: схватили нападавшего и положили его на землю.

Со сцены Ф.Фийон пожаловался, что стал мишенью беспрецедентного преследования.

“Они делают все, что могут, чтобы демотивировать меня. Но, друзья мои, то, что нас не убивает — делает сильнее ”, - сказал Ф. Фийон.

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