В Индии произошел взрыв на химзаводе, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В индийском штате Махараштра произошел взрыв на химическом заводе, есть погибшие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ANI.
По меньшей мере шесть человек погибли при взрыве на химическом заводе в индийском штате Махараштра. По данным агентства, также пострадали 43 человека.
Пока причины взрыва не известны.
Напомним, 10 августа в Танзании перевернулся бензовоз, из которого вылилось топливо, после чего прогремел взрыв.
Как сообщал УНН, в канадской провинции Онтарио женщина на автомобиле врезалась в дом, в результате чего взорвался газ. Семь человек пострадали, столько же домов разрушено.