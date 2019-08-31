В Индии произошел взрыв на химзаводе, есть погибшие

По меньшей мере шесть человек погибли при взрыве на химическом заводе в индийском штате Махараштра. По данным агентства, также пострадали 43 человека.

Пока причины взрыва не известны.

Напомним, 10 августа в Танзании перевернулся бензовоз, из которого вылилось топливо, после чего прогремел взрыв.

Как сообщал УНН, в канадской провинции Онтарио женщина на автомобиле врезалась в дом, в результате чего взорвался газ. Семь человек пострадали, столько же домов разрушено.