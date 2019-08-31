В Індії стався вибух на хімзаводі, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. В індійському штаті Махараштра стався вибух на хімічному заводі, є загиблі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ANI.
Щонайменше шість осіб загинули під час вибуху на хімічному заводі в індійському штаті Махараштра. За даними агентства, також постраждало 43 особи.
Наразі причини вибуху не відомі.
Нагадаємо, 10 серпня в Танзанії перекинувся бензовоз, з якого вилилося паливо, після чого прогримів вибух.
Як повідомляв УНН, у канадській провінції Онтаріо жінка на автомобілі врізалася в будинок, внаслідок чого вибухнув газ. Семеро людей постраждали, стільки ж будинків зруйновані.