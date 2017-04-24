В Индии повстанцы-маоисты убили более 20 солдат сил безопасности

Как отмечает издание, нападение повстанцев маоистов на солдат произошло в индийском штате Чхаттисгарх, в результате которого погибло 24 солдата и еще шесть человек получили ранения. Это нападение на силы безопасности страны полиция назвала одним из самых страшных за последние годы.

Солдаты охраняли дороги, которыми пользуются местные рабочие, когда были атакованы повстанцами.

Издание добавляет, что все раненные были доставлены на вертолете в больницу.

Также отмечается, что правительство пытается улучшить дороги в густых джунглях Чхаттисгарх, чтобы сделать их более простыми для сил безопасности, чтобы те могли преследовать повстанцев.

Напомним, 16 августа 2016 минимум четыре мирных жителя погибли и более 15 получили ранения во время столкновений с силами безопасности в подконтрольном Индии Кашмире.