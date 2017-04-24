В Индии повстанцы-маоисты убили более 20 солдат сил безопасности

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37399 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101376 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154511 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115617 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116041 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112273 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104091 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107013 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103517 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153099 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Индии повстанцы-маоисты убили более 20 солдат сил безопасности

В Индии повстанцы-маоисты убили более 20 солдат сил безопасности

Киев  •  УНН

 • 11958 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Индии полиция сообщила, что повстанцы-маоисты совершили нападение на военизированный отряд, в результате чего были убиты более 20 солдат и ранены еще шесть человек. Об этом сообщает АР, передает УНН.

Как отмечает издание, нападение повстанцев маоистов на солдат произошло в индийском штате Чхаттисгарх, в результате которого погибло 24 солдата и еще шесть человек получили ранения. Это нападение на силы безопасности страны полиция назвала одним из самых страшных за последние годы.

Солдаты охраняли дороги, которыми пользуются местные рабочие, когда были атакованы повстанцами.

Издание добавляет, что все раненные были доставлены на вертолете в больницу.

Также отмечается, что правительство пытается улучшить дороги в густых джунглях Чхаттисгарх, чтобы сделать их более простыми для сил безопасности, чтобы те могли преследовать повстанцев.

Напомним, 16 августа 2016 минимум четыре мирных жителя погибли и более 15 получили ранения во время столкновений с силами безопасности в подконтрольном Индии Кашмире.

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