В Індії повстанці-маоїсти вбили більше 20 солдат сил безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Індії поліція повідомила, що повстанці-маоїсти здійснили напад на воєнізований загін, внаслідок чого було вбито більше 20 солдат і поранено ще шістьох людей. Про це повідомляє АР, передає УНН.
Як зазначає видання, напад повстанців-маоїстів на солдат стався в індійському штаті Чхаттісгарх, внаслідок якого загинуло 24 солдати і ще шість людей отримали поранення. Цей напад поліція назвала одним з найстрашніших нападів на сили безпеки країни за останні роки.
Солдати охороняли дороги, якими користуються місцеві робітники, коли були атаковані повстанцями.
Видання додає, що всіх поранених було доставлено на вертольоті в лікарню.
Також зазначається, що уряд намагається поліпшити дороги в густих джунглях Чхаттісгарх, щоб зробити їх простішими для сил безпеки, щоб ті могли переслідувати повстанців.
Нагадаємо, 16 серпня 2016 року щонайменше чотири мирних жителі загинули та понад 15 отримали поранення під час зіткнень з силами безпеки в підконтрольному Індією Кашмірі.