В Индии автобус упал в ущелье: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Пассажирский автобус в четверг упал в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии, в результате погибли по меньшей мере десять человек, многие получили травмы. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Инцидент произошел недалеко от Сурядхара, в 115 км к востоку от Дехрадуна, административного центра штата Уттаракханд.
"Сегодня в результате трагического дорожно-транспортного происшествия автобус Уттаракхандской транспортной корпорации, перевозивший пассажиров, упал здесь в ущелье глубиной 250 метров", - сообщили в полиции.
"Десять человек погибли, около 15 пострадали", - добавил он.
По его словам, шесть человек, которые получили тяжелые травмы, были доставлены по воздуху в институт здравоохранения в городе Уттаркаши, а остальным оказали медицинскую помощь в местной больнице.
Сразу после аварии местные жители вызвали полицию, которая вместе со спасателями прибыла на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим и извлечь из ущелья тела жертв.
Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование инцидента.
Напомним, 1 июля по меньшей мере 48 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на севере Индии в штате Уттаракханд в Гималаях.