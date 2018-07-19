В Індії автобус впав в ущелину: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Пасажирський автобус в четвер впав в ущелину в штаті Уттаракханд на півночі Індії, в результаті загинули щонайменше десять осіб, багато хто отримав травми. Про це повідомила місцева поліція, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Інцидент стався недалеко від Сурядхара, в 115 км на схід від Дехрадун, адміністративного центру штату Уттаракханд.
"Сьогодні в результаті трагічного дорожньо-транспортної пригоди автобус Уттаракхандской транспортної корпорації, що перевозив пасажирів, впав тут в ущелину глибиною 250 метрів", - повідомили в поліції.
"Десять людей загинули, близько 15 постраждали", - додав він.
За його словами, шість чоловік, які отримали важкі травми, були доставлені повітрям в інститут охорони здоров'я в місті Уттаркаши, а іншим надали медичну допомогу в місцевій лікарні.
Відразу після аварії місцеві жителі викликали поліцію, яка разом з рятувальниками прибула на місце події, щоб допомогти постраждалим і витягти з ущелини тіла жертв.
Поліція порушила кримінальну справу і почала розслідування інциденту.
Нагадаємо, 1 липня по щонайменше 48 людей загинули в результаті падіння пасажирського автобуса в ущелину на півночі Індії в штаті Уттаракханд в Гімалаях.