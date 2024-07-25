Министерство обороны Индии сообщает об испытании ракеты-перехватчика AD-1, а также о подтверждении надежности системы противоракетной обороны (ПРО) и систем связи.

Пишет УНН со ссылкой The Times of India.

Министерство обороны Индии заявило об испытании ракеты-перехватчика AD-1 второй ступени системы противоракетной обороны (ПРО) на острове Абдул-Калам в штате Одиша на востоке страны.

Утверждается, что испытание прошло успешно. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поздравил разработчиков ракеты с успешными испытаниями.

Они снова продемонстрировали возможности Индии в области ПРО - заявил руководитель оборонного ведомства Индии.

Справка

Индия создает двухэшелонную систему ПРО для защиты крупных городов от ракетного нападения, способную уничтожать баллистические ракеты с дальностью до 5000 км.

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Вторая фаза AD Endo-atmospheric missile - это разработанная собственными силами двухступенчатая твердотопливная ракетная система наземного старта, предназначенная для нейтрализации многих типов вражеских баллистических ракетных угроз на высотах в диапазоне от эндо- до низких экзо-атмосферных областей, говорится в заявлении министерства обороны. В баллистическую ракетную систему был внедрен ряд новейших отечественных технологий, разработанных различными лабораториями DRDO, говорится в сообщении министерства.

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