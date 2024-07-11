Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут переговоры с Россией о заключении долгосрочного соглашения об импорте нефти. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По информации издания, Индия и РФ еще не согласовали условия импорта нефти, в частности валюту, в которой будут осуществляться платежи.

Совместные переговоры государственных нефтеперерабатывающих компаний с Россией уже ведутся - сообщил анонимный собеседник издания.

Отмечается, что частные нефтеперерабатывающие компании Nayara Energy и Reliance Industries уже заключили срочные соглашения об импорте российской нефти.

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Позже индийские частные нефтеперерабатывающие компании могут присоединиться к переговорам.

Дополнение

В Reuters отметили, что сейчас РФ является крупнейшим поставщиком нефти в Индию - третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире.

Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти со скидкой, поскольку западные компании отказываются от закупок из-за санкций, введенных против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним

Белый дом выступает против новых санкций в отношении российских нефтяных танкеров, опасаясь, что это может привести к повышению цен на бензин и навредить предвыборной кампании Байдена.