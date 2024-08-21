В Индии произошел взрыв на фармацевтическом заводе, погибли 14 человек

На юге Индии в результате взрыва и пожара на фармацевтическом заводе погибли 14 человек. Об этом сообщает Indian Express, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что взрыв произошел на территории завода фармацевтической компании Escientia в штате Андхра-Прадеш во время обеденного перерыва. На предприятии работает в общей сложности более 1 тыс. человек.

Сообщается, что несколько человек были госпитализированы с ожогами, однако точное количество пострадавших пока не известно.

Потушить огонь пытаются десятки пожарных автомобилей. Поисково-спасательную операцию осложняет густой дым на территории завода. Сейчас причину взрыва выясняют специалисты.

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