В Индии произошел взрыв на фармацевтическом заводе, погибли 14 человек
Киев • УНН
На фармацевтическом заводе Escientia в штате Андхра-Прадеш произошел взрыв и пожар во время обеденного перерыва. 14 человек погибли, несколько госпитализированы с ожогами, точное количество пострадавших неизвестно.
На юге Индии в результате взрыва и пожара на фармацевтическом заводе погибли 14 человек. Об этом сообщает Indian Express, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что взрыв произошел на территории завода фармацевтической компании Escientia в штате Андхра-Прадеш во время обеденного перерыва. На предприятии работает в общей сложности более 1 тыс. человек.
Сообщается, что несколько человек были госпитализированы с ожогами, однако точное количество пострадавших пока не известно.
Потушить огонь пытаются десятки пожарных автомобилей. Поисково-спасательную операцию осложняет густой дым на территории завода. Сейчас причину взрыва выясняют специалисты.
Пожар на нефтебазе в ростовской области не могут потушить четвертый день: привлекли священнослужителей21 августа 2024, 09:05 • 23270 просмотров