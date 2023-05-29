В Грузии заявили, что проводят в отношении россии политику "стратегического терпения"

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“Мы не проводим политику уступок россии. Наша политика – это не политика уступок, а стратегическая политика терпения”, – заявил Папуашвили.

По его словам, национальный интерес Грузии – сохранение мира и укрепление экономики в стране.

"Различные потрясения, конфликты и войны последних лет сильно задели нас, отбросили на десятилетия назад", — сказал Папуашвили.

По его словам, политику уступок россии проводила бывшая правящая партия Единое Национальное движение, в том числе через продажу стратегических объектов.

“Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в том числе исходящих из россии. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся... Наша главная цель – объединение страны и евроинтеграция. Для достижения этих целей нужны мир и экономический прогресс. Если мы экономически не сильны и у нас будут внутренние конфликты, мы не сможем объединить страну, и нам не откроют двери европейских структур. Бедная и ослабленная страна не интересна ни абхазам и осетинам, ни западным партнерам”, – заявил Папуашвили.

По его словам, восстановление территориальной целостности Грузии возможно лишь "в рамках политики мира, через восстановление доверия с абхазскими и осетинскими братьями" и через создание таких условий, "чтобы проживание в едином государстве стало для них привлекательным".

Спикер парламента признал, что за последними решениями президента рф открыть полеты в Грузию и отменить визы "стоит политическая мотивация".

“Но трудно определить, какова цель этой мотивации. Мы же руководствуемся мотивацией и целями нашей собственной страны. Мы считаем, что чем больше стран сможет посетить гражданин Грузии без визы, тем лучше. Если говорить о безопасности, то односторонняя отмена россией визового режима ничего в этом направлении не меняет. Кто хочет, тот в россию не поедет", — добавил Папуашвили.

Также он утверждал, что власти Грузии не игнорируют возможные угрозы, связанные с массовой миграцией россиян и этот вопрос находится под контролем спецслужб.

Дополнение

10 мая путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, введенный в 2019 году, и отменил визовый режим для ее граждан. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену визового режима провокацией и раскритиковала возобновление прямых рейсов.

В ЕС призвали Грузию как страну, стремящуюся вступить в Евросоюз, присоединиться к санкциям и не допускать в свое воздушное пространство российские самолеты.

19 мая в Тбилиси приземлился первый с 2019 года самолет из москвы.