В Грузії заявили, що проводять щодо росії політику "стратегічного терпіння"

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“Ми не проводимо політику поступок росії. Наша політика – це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння”, – заявив Папуашвілі.

За його словами, національний інтерес Грузії – збереження миру та зміцнення економіки в країні.

"Різні потрясіння, конфлікти та війни останніх років сильно зачепили нас, відкинули на десятиліття тому", - сказав Папуашвілі.

За його словами, політику поступок росії проводила колишня правляча партія Єдиний Національний рух, у тому числі через продаж стратегічних об'єктів.

“Ми намагаємося уникати провокацій та різних загроз, у тому числі вихідних із росії. Ми нікому нічого не віддаємо, нізащо не торгуємось... Наша головна мета – об'єднання країни та євроінтеграція. Для досягнення цих цілей потрібні мир та економічний прогрес. Якщо ми економічно не сильні і ми матимемо внутрішні конфлікти, ми не зможемо об'єднати країну, і нам не відчинять двері європейських структур. Бідна та ослаблена країна не цікава ні абхазам та осетинам, ні західним партнерам”, – заявив Папуашвілі.

За його словами, відновлення територіальної цілісності Грузії можливе лише "в рамках політики миру, через відновлення довіри з абхазькими та осетинськими братами" та через створення таких умов, "щоб проживання в єдиній державі стало для них привабливим".

Спікер парламенту визнав, що за останніми рішеннями президента рф відкрити польоти до Грузії та скасувати візи "стоїть політична мотивація".

“Але важко визначити, яка мета цієї мотивації. Ми ж керуємося мотивацією та цілями нашої власної країни. Ми вважаємо, що чим більше країн зможе відвідати громадянин Грузії без візи, тим краще. Якщо говорити про безпеку, то одностороннє скасування росією візового режиму нічого в цьому напрямі не змінює. Хто хоче, той у росію не поїде", - додав Папуашвілі.

Також він стверджував, що влада Грузії не ігнорує можливі загрози, пов'язані з масовою міграцією росіян і це питання знаходиться під контролем спецслужб.

Доповнення

10 травня путін зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії, введену в 2019 році, і скасував візовий режим для її громадян. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала скасування візового режиму провокацією та розкритикувала відновлення прямих рейсів.

У ЄС закликали Грузію як країну, яка прагне вступити до Євросоюзу, приєднатися до санкцій і не допускати у свій повітряний простір російські літаки.

19 травня у Тбілісі приземлився перший із 2019 року літак із москви.