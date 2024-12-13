В Грузии ужесточили правила проведения протестов: запретили закрывать лица
Киев • УНН
Парламент Грузии запретил закрывать лицо и использовать пиротехнику во время протестов. За нарушение новых правил установлены штрафы до 5000 лари.
Грузинский парламент принял в окончательном чтении ряд законов, ограничивающих права демонстрантов. В частности, введен запрет на ношение масок и любых других средств, прикрывающих лицо протестующих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на SOVA.
Детали
Согласно нововведениям, министр внутренних дел страны установит список лиц, которые будут иметь право закрывать лица на акции, в связи с их профессиональной деятельностью.
Кроме того, на акциях запретили использовать пиротехнику и лазеры. В случае нарушения этой нормы - человек будет оштрафован на сумму в 2000 лари.
Пакет законодательных изменений, инициированный "Грузинской мечтой", был одобрен единогласно в окончательном, третьем чтении, 83 голосами.
Кроме того, парламент поддержал повышение административных штрафов и единогласно одобрил соответствующий законодательный пакет в окончательном, третьем чтении.
Согласно принятому законопроекту "Грузинской мечтой", за нарушение норм собраний и демонстраций штраф повысился с 500 до 5 000 лари, а за незаконное ношение формы МВД предусмотрен штраф в размере 2000 лари.
Напомним
Поздно вечером 7 декабря люди в черной одежде и балаклавах напали на съемочную группу оппозиционного TV Pirveli - журналистку Маку Чихладзе и ее оператора Георгия Шецирули. также "титушки" возле офиса коалиции "За перемены" избили члена партии Кобу Хабази. Стало известно и об избиении актера Георгия Махарадзе.
В Тбилиси и других городах Грузии начались стихийные протесты после заявления премьер-министра об отказе от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.