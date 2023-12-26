В Грузии стали больше пить пива: до 45 литров на человека в год

В 2023 году потребление пива в Грузии достигнет 133 млн литров, прогнозирует консалтинговая компания Galt & Taggart, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

С 2016 года потребление пива в Грузии неизменно росло, в среднем на 5,1% в год. В 2023 году на каждого жителя страны пришлось примерно 45 литров пива. Тем не менее, в пересчете выпитого на душу населения Грузия пока сильно уступает европейским странам, где на человека приходится 79 литров пива в год.

Согласно исследованию, 92% потребления Грузии удовлетворяет местное производство. Остальное импортируется, в основном из Германии, россии и Бельгии.

Другие тенденции рынка пива в Грузии:

В 2016-2023 годах производство пива в Грузии росло примерно на 3% в год. Как ожидается, в 2023 году оно достигнет 126 млн литров.

В январе-ноябре Грузия экспортировала пива на 7,9 млн долларов, что на 98,7% больше показателей прошлого года. Такой рост прежде всего объясняется увеличением продаж в Казахстане и других странах СНГ.

Оборот сектора в январе-сентябре составил 446,1 млн лари, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Потребление пива зависит от сезонности - 60% продаж приходится на период с мая по сентябрь. Во время спортивных мероприятий показатель потребления пива на 25% выше среднего.

Самое популярное пиво в Грузии - в пластиковых бутылках объемом 2,5 литра.

Пиво в кегах в основном продается в барах, ресторанах и на фестивалях, и это самая быстрая категория пивного рынка после пандемии коронавируса.