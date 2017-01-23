В.Гройсман заявил, что будет жестко контролировать выплату 3,2 тыс. грн минималки

КИЕВ. 23 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет жестко контролировать выплату минимальной зарплаты в размере 3,2 тыс. грн. Об этом он сказал во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, передает корреспондент УНН.