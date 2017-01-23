В.Гройсман заявив, що жорстко контролюватиме виплату 3,2 тис. грн мінімалки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що буде жорстко контролювати виплату мінімальної зарплати обсягом 3,2 тис. грн. Про це він сьогодні сказав під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та експортного потенціалу регіонів, передає кореспондент УНН.
"Я жорстко буду реагувати на те, щоби людям платили мінімальну заробітну плату не нижчу 3200", - наголосив він.
Нагадаємо, з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3 тис. 200 грн.