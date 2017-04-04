В.Гройсман: законопроект о рынке земли позволит ее куплю-продажу только украинцам

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 17317 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 95830 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114703 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173307 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127158 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123228 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116120 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106398 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107448 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103873 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

11 марта, 21:28 • 73938 просмотра
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 72550 просмотра
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

03:02 • 58553 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 75380 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 55424 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 123476 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 158898 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 167255 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 163484 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 162745 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 116632 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 126275 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 132595 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 132569 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 136986 просмотра
Актуальное
В.Гройсман: законопроект о рынке земли позволит ее куплю-продажу только украинцам

В.Гройсман: законопроект о рынке земли позволит ее куплю-продажу только украинцам

Киев  •  УНН

 • 13633 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Законопроект о рынке земли будет позволять ее куплю-продажу только физлицам с украинским гражданством. Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНН.

“Закон о моратории находится сегодня в парламенте, но мы уже продолжили наше сотрудничество в рамках этого транша”, — прокомментировал В.Гройсман.

Также Глава правительства сообщил, что мораторий можно снять только тогда, когда будет понятна позиция по защите собственников земли.

“Тема земли есть чрезвычайно чувствительной для украинских граждан. То, что мы сегодня взаимодействуем с МВФ, это только с той целью, чтобы создать современные качественные условия оборота земель”, — сказал он.

По его словам, речь идет о создании модели рынка земель, которая позволит только физическим лицам-украинцам между собой продавать землю, которая им принадлежит.

“Никаких угроз не будет. Я не поддержу земельной реформы, которая может быть использована или крупными агрохолдингами, или условно иностранцами, которые могли бы приехать в Украину и скупать землю”, — заявил В.Гройсман.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы