В.Гройсман: законопроект о рынке земли позволит ее куплю-продажу только украинцам

“Закон о моратории находится сегодня в парламенте, но мы уже продолжили наше сотрудничество в рамках этого транша”, — прокомментировал В.Гройсман.

Также Глава правительства сообщил, что мораторий можно снять только тогда, когда будет понятна позиция по защите собственников земли.

“Тема земли есть чрезвычайно чувствительной для украинских граждан. То, что мы сегодня взаимодействуем с МВФ, это только с той целью, чтобы создать современные качественные условия оборота земель”, — сказал он.

По его словам, речь идет о создании модели рынка земель, которая позволит только физическим лицам-украинцам между собой продавать землю, которая им принадлежит.

“Никаких угроз не будет. Я не поддержу земельной реформы, которая может быть использована или крупными агрохолдингами, или условно иностранцами, которые могли бы приехать в Украину и скупать землю”, — заявил В.Гройсман.