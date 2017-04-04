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В.Гройсман: законопроект про ринок землі дозволить її купівлю-продаж лише українцям

В.Гройсман: законопроект про ринок землі дозволить її купівлю-продаж лише українцям

Київ • УНН

 • 13637 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Законопроект про ринок землі буде дозволяти її купівлю-продаж тільки фізособам з українським громадянством. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН.

“Закон щодо мораторію знаходиться сьогодні в парламенті, але ми вже продовжили наше співробітництво в рамках цього траншу”, — прокоментував В.Гройсман.

Також Глава уряду повідомив, що мораторій можна зняти тільки тоді, коли буде зрозуміла позиція щодо захисту власників землі.

“Тема землі є надзвичайно чутливою для українських громадян. Те, що ми сьогодні взаємодіємо з МВФ, це тільки з тією метою, щоб створити сучасні якісні умови обороту земель”, — сказав він.

За його словами, мова йде про створення моделі ринку земель, яка дозволятиме тільки фізичним особам-українцям між собою продавати землю, яка їм належить.

“Ніяких загроз не буде. Я не підтримаю земельної реформи, яка може бути використана або великими агрохолдингами, або умовно іноземцями, які могли б приїхати в Україну і скуповувати землю”, — заявив В. Гройсман.

 

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