В.Гройсман призвал всех прекратить дестабилизировать ситуацию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал всех прекратить дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом он сказал на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Я призываю всех прекратить дестабилизировать ситуацию. Сконцентрироваться на объединении государства, на строительстве нашей прекрасной 45-миллионной европейской страны. Чтобы, в конце концов, Украина стала успешной", - подчеркнул премьер.
Говоря о блокаде, В.Гройсман подчеркнул, что все должны быть равны перед законом: и правоохранители, и народные депутаты, и премьер-министр, и министры.
Глава правительства призвал всех объединиться и "начать действовать и в интересах Украины, и в интересах украинцев".
Напомним, по словам В.Гройсмана, Кабинет министров Украины создаст различные программы, которые будут стимулировать рост промышленного производства.