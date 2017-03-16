В.Гройсман призвал всех прекратить дестабилизировать ситуацию в Украине

"Я призываю всех прекратить дестабилизировать ситуацию. Сконцентрироваться на объединении государства, на строительстве нашей прекрасной 45-миллионной европейской страны. Чтобы, в конце концов, Украина стала успешной", - подчеркнул премьер.

Говоря о блокаде, В.Гройсман подчеркнул, что все должны быть равны перед законом: и правоохранители, и народные депутаты, и премьер-министр, и министры.

Глава правительства призвал всех объединиться и "начать действовать и в интересах Украины, и в интересах украинцев".

Напомним, по словам В.Гройсмана, Кабинет министров Украины создаст различные программы, которые будут стимулировать рост промышленного производства.