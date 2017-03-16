В.Гройсман закликав усіх припинити дестабілізувати ситуацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав усіх припинити дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це він сьогодні сказав на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Я закликаю всіх припинити дестабілізувати ситуацію. Сконцентруватися на об’єднанні держави, на будівництві нашої прекрасної 45-мільйонної європейської держави. Щоб, врешті-решт, Україна стала успішною”, — наголосив Прем’єр.
Говорячи про блокаду, В.Гройсман підкреслив, що всі мають бути рівними перед законом: і правоохоронці, і народні депутати, і Прем’єр-міністр, і міністри.
Голова уряду закликав усіх об’єднатися і “почати діяти в інтересах України, і в інтересах українців”.
Нагадаємо, за словами В.Гройсмана, Кабінет міністрів України створить різноманітні програми, які стимулюватимуть зростання промислового виробництва.