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В.Гройсман закликав усіх припинити дестабілізувати ситуацію в Україні

В.Гройсман закликав усіх припинити дестабілізувати ситуацію в Україні

Київ • УНН

 • 11519 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав усіх припинити дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це він сьогодні сказав на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Я закликаю всіх припинити дестабілізувати ситуацію. Сконцентруватися на об’єднанні держави, на будівництві нашої прекрасної 45-мільйонної європейської держави. Щоб, врешті-решт, Україна стала успішною”, — наголосив Прем’єр.

Говорячи про блокаду, В.Гройсман підкреслив, що всі мають бути рівними перед законом: і правоохоронці, і народні депутати, і Прем’єр-міністр, і міністри.

Голова уряду закликав усіх об’єднатися і “почати діяти в інтересах України, і в інтересах українців”.

Нагадаємо, за словами В.Гройсмана, Кабінет міністрів України створить різноманітні програми, які стимулюватимуть зростання промислового виробництва.

Українські Національні Новини

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