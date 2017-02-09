В.Гройсман уверен в результативности визита П.Порошенко в США
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на совместном брифинге с Роуз Геттемюллер в Брюсселе заявил, что уверен в результативности визита Президента Украины Петра Порошенко в США, передает корреспондент УНН.
"Есть предварительное согласование того, что в ближайшее время состоится визит нашего Президента (в США ред.). Я убежден в том, что этот визит будет плодотворным и результативным", - сказал В.Гройсман.
Он напомнил, что Президент Украины Петр Порошенко пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
"Я верю в то, что США всегда будут поддерживать справедливость и глубоко убежден в том, что справедливость как раз на стороне Украины", - отметил В.Гройсман.
Как сообщал УНН, П.Климкин полетит в Вашингтон договариваться о встрече П.Порошенко с Д.Трампа.