В.Гройсман впевнений в результативності візиту П.Порошенка до США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на спільному брифінгу з Роуз Геттемюллер у Брюсселі заявив, що впевнений в результативності візиту Президента України Петра Порошенка до США, передає кореспондент УНН.
"Є попереднє узгодження того, що найближчим часом відбудеться візит нашого Президента (в США-ред). Я переконаний в тому, що цей візит буде плідним і результативним",- сказав В.Гройсман.
Він нагадав, що Президент України Петро Порошенко поспілкувався телефоном із президентом США Дональдом Трампом.
"Я вірю в те, що США завжди будуть підтримувати справедливість і глибоко переконаний у тому, що справедливість якраз на боці України",- зазначив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, П.Клімкін полетить у Вашингтон домовлятися про зустріч П.Порошенка з Д.Трампом.