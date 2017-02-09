В.Гройсман впевнений в результативності візиту П.Порошенка до США

"Є попереднє узгодження того, що найближчим часом відбудеться візит нашого Президента (в США-ред). Я переконаний в тому, що цей візит буде плідним і результативним",- сказав В.Гройсман.

Він нагадав, що Президент України Петро Порошенко поспілкувався телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

"Я вірю в те, що США завжди будуть підтримувати справедливість і глибоко переконаний у тому, що справедливість якраз на боці України",- зазначив В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін полетить у Вашингтон домовлятися про зустріч П.Порошенка з Д.Трампом.