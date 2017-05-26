В.Гройсман выступил за публичный аудит Госгеонедр
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Государственной службе геологии и недр Украины должен быть проведен детальный и публичный аудит. Об этом журналистам заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, что там нужно сделать серьезный, подробный аудит относительно прошлого руководства Госгеонедр, сделать этот аудит публичным", - сказал В.Гройсман.
По его словам, материалы должны быть переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генеральную прокуратуру Украины "чтобы там разобрались, что происходило на протяжении всех этих лет с недрами нашей страны".
Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны отреагировать на блокирование работы неизвестными Госгеонедра.
"То, что после публичного конкурса согласно закону "О государственной службе" новое руководство - первый заместитель и заместитель должны были приступить к своим обязанностям - это очевидный факт, но кто-то пытался этому помешать. Видно есть что скрывать. Сейчас будет задача это все "вскрыть", проанализировать и дальше двигаться", - подчеркнул Премьер.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Кристину Юшкевич.