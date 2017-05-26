В.Гройсман виступив за публічний аудит Держгеонадр
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Державній службі геології та надр України повинен бути проведений детальний і публічний аудит. Про це журналістам заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, що там потрібно зробити серйозний, детальний аудит щодо минулого керівництва Держгеонадр, зробити цей аудит публічним”, — сказав В.Гройсман.
За його словами, матеріали мають бути передані у Національне антикорупційне бюро України і Генеральну прокуратуру України “щоб там розібрались, що відбувалось протягом усіх цих років з надрами нашої країни”.
Він підкреслив, що правоохоронні органи повинні відреагувати на блокування роботи невідомими Держгеонадра.
“Те що після публічного конкурсу згідно закону „Про державну службу“ нове керівництво — перший заступник і заступник мали приступити до своїх обов’язків — це очевидний факт, але хтось намагався цьому завадити. Видно є що приховувати. Зараз буде завдання це все „вскрити“, проаналізувати і далі рухатися”, — підкреслив Прем’єр.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів України Христину Юшкевич.