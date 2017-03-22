В.Гройсман: нужно навести порядок с оплатой труда в государственных компаниях
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что нужно навести порядок с оплатой труда в государственных компаниях, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.
"С оплатой труда нужно наводить порядок в стране, особенно в государственных компаниях. У одних - выше, у других - ниже", - отметил В.Гройсман во время заседания правительства.
Премьер-министр отметил, что в соответствии с его поручением, Министерство экономического развития и торговли Украины работает над тем, чтобы унифицировать оплату в государственном секторе государственных компаний.