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В.Гройсман: нужно навести порядок с оплатой труда в государственных компаниях

В.Гройсман: нужно навести порядок с оплатой труда в государственных компаниях

Киев • УНН

 • 7794 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что нужно навести порядок с оплатой труда в государственных компаниях, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

"С оплатой труда нужно наводить порядок в стране, особенно в государственных компаниях. У одних - выше, у других - ниже", - отметил В.Гройсман во время заседания правительства.

Премьер-министр отметил, что в соответствии с его поручением, Министерство экономического развития и торговли Украины работает над тем, чтобы унифицировать оплату в государственном секторе государственных компаний.

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