В.Гройсман: треба навести порядок з оплатою праці в державних компаніях
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що слід навести порядок з оплатою праці у державних компаніях, передає УНН з посиланням на урядовий портал.
“З оплатою праці треба наводити порядок в країні, особливо у державних компаніях. У тих — вище, в тих — нижче”, — зазначив В.Гройсман під час засідання уряду.
Прем’єр-міністр зауважив, що відповідно до його доручення, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України працює над тим, щоб уніфікувати оплату в державному секторі державних компаній.