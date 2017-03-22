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В.Гройсман: треба навести порядок з оплатою праці в державних компаніях

В.Гройсман: треба навести порядок з оплатою праці в державних компаніях

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що слід навести порядок з оплатою праці у державних компаніях, передає УНН з посиланням на урядовий портал.

“З оплатою праці треба наводити порядок в країні, особливо у державних компаніях. У тих — вище, в тих — нижче”, — зазначив В.Гройсман під час засідання уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що відповідно до його доручення, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України працює над тим, щоб уніфікувати оплату в державному секторі державних компаній.

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