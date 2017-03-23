В.Гройсман: территория на складах в Балаклее около семи дней будет опасной

"Мы видим, что потенциальная зона поражения может быть 10 км. На самом деле мы ожидаем уменьшения интенсивности горения и взрывов, но территория еще очень опасная, поэтому возвращаться туда в дома не требуется. Мы видим сегодня, что поражено около половины самого арсенала, мы видим нам нужно еще несколько дней, от трех до семи дней может происходить ситуация. Но я подчеркиваю, что мы будем готовы по разминированию и по строительным материалам", - отметил премьер.

Он добавил, что также ожидает запроса от местной администрации о выделении средств из резервного фонда Кабмина, которые будут быстро выделены.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыли два уголовных производства. Известно об одной пострадавшей.