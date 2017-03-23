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В.Гройсман: территория на складах в Балаклее около семи дней будет опасной

В.Гройсман: территория на складах в Балаклее около семи дней будет опасной

Киев • УНН

 • 13515 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает, что интенсивность взрывов и горения на складах боеприпасов в Балаклее будет уменьшаться, но эта территория еще как минимум от 3 до 7 дней будет опасной. Об этом он заявил на брифинге по Харьковской области, передает УНН.

"Мы видим, что потенциальная зона поражения может быть 10 км. На самом деле мы ожидаем уменьшения интенсивности горения и взрывов, но территория еще очень опасная, поэтому возвращаться туда в дома не требуется. Мы видим сегодня, что поражено около половины самого арсенала, мы видим нам нужно еще несколько дней, от трех до семи дней может происходить ситуация. Но я подчеркиваю, что мы будем готовы по разминированию и по строительным материалам", - отметил премьер.

Он добавил, что также ожидает запроса от местной администрации о выделении средств из резервного фонда Кабмина, которые будут быстро выделены.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыли два уголовных производства. Известно об одной пострадавшей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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