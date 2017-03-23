В.Гройсман: територія на складах в Балаклії близько семи днів буде небезпечною
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман очікує, що інтенсивність вибухів та горіння на складах боєприпасів у Балаклії буде зменшуватись, але ця територія ще як мінімум від 3 до 7 днів буде небезпечною. Про це він заявив на брифінгу з Харківської області, передає УНН.
"Ми бачимо, що потенційна зона ураження може бути 10 км. Насправді ми очікуємо зменшення інтенсивності горіння і вибухів, але територія ще є дуже небезпечною, тому повертатись туди в домівки не потрібно. Ми бачимо сьогодні, що уражено біля половини самого арсеналу, ми бачимо нам потрібно ще декілька днів, від трьох до семи днів може відбуватись ситуація. Але я наголошую, що ми будемо готові по розмінуванню і по будівельним матеріалам", - зазначив Прем’єр.
Він додав, що також очікує на запит від місцевої адміністрації про виділення коштів з резервного фонду Кабміну, які будуть швидко виділені.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження. Наразі відомо про одну постраждалу.