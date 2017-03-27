В.Гройсман надеется на улучшение ситуации в двусторонней торговле в рамках ГУАМ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что удастся достичь прогресса в улучшении ситуации относительно двусторонней торговли в рамках ГУАМ. Об этом он сегодня сказал в начале саммита глав правительств стран-участниц ГУАМ, передает корреспондент УНН.
"У нас есть небольшой рост по сравнению с 2015 годом в нашей торговле, но убежден, что это не соответствует нашим возможностям. Мы сможем после этого саммита, когда подпишем необходимые документы, улучшить ситуацию, касающуюся нашей двусторонней торговли", - убежден премьер.
Напомним, 27 марта в Киеве проходит саммит глав правительств стран-участниц ГУАМ.