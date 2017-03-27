В.Гройсман надеется на улучшение ситуации в двусторонней торговле в рамках ГУАМ

"У нас есть небольшой рост по сравнению с 2015 годом в нашей торговле, но убежден, что это не соответствует нашим возможностям. Мы сможем после этого саммита, когда подпишем необходимые документы, улучшить ситуацию, касающуюся нашей двусторонней торговли", - убежден премьер.

Напомним, 27 марта в Киеве проходит саммит глав правительств стран-участниц ГУАМ.