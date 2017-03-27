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В.Гройсман сподівається на покращення ситуації у двосторонній торгівлі у межах ГУАМ

В.Гройсман сподівається на покращення ситуації у двосторонній торгівлі у межах ГУАМ

Київ • УНН

 • 9363 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що вдасться досягнути прогресу у покращенні ситуації щодо двосторонньої торгівлі у межах ГУАМ. Про це він сьогодні сказав на початку саміту голів урядів країн-учасниць ГУАМ, передає кореспондент УНН.

"Ми маємо невелике зростання порівнянно з 2015 роком у нашій торгівлі, але переконаний, що це не відповідає нашим можливостям. Ми зможемо після цього саміту, коли підпишемо необхідні документи, покращити ситуацію, що стосується нашої двосторонньої торгівлі", - переконаний Прем'єр.

Нагадаємо, 27 березня у Києві відбувається саміт голів урядів країн-учасниць ГУАМ.

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