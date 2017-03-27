В.Гройсман сподівається на покращення ситуації у двосторонній торгівлі у межах ГУАМ

"Ми маємо невелике зростання порівнянно з 2015 роком у нашій торгівлі, але переконаний, що це не відповідає нашим можливостям. Ми зможемо після цього саміту, коли підпишемо необхідні документи, покращити ситуацію, що стосується нашої двосторонньої торгівлі", - переконаний Прем'єр.

Нагадаємо, 27 березня у Києві відбувається саміт голів урядів країн-учасниць ГУАМ.