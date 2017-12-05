В.Гройсман: еще несколько лет мы вынуждены будем заимствовать

"Конечно, нам нужна международная финансовая поддержка, но я ставлю вопрос перед своими коллегами следующее: это временная помощь. Мы должны использовать это время для того, чтобы стать сильными, чтобы запустить полноценно национальную экономику и ни у кого ничего не занимать. Мы рассчитываться с долгами, а не накапливать их. Хотя мы понимаем, что еще несколько лет, мы вынуждены будем заимствовать, потому что нам нужно обеспечить одновременно экономический рост. Одним словом, мы сами заработать в своем собственном доме достаточно ресурсе в для того, чтобы жизнь людей сделать нормальным ", - сказал он.

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Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о том, что рассчитывает на 3% экономического роста в 2018 и убежден, что эта цифра может достичь до 7%.