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В.Гройсман: ще кілька років ми змушені будемо робити запозичення

В.Гройсман: ще кілька років ми змушені будемо робити запозичення

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Ще декілька років Україна змушена буде робити запозичення, але це повинно бути тимчасово. Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє УНН.

"Звісно, нам потрібна міжнародна фінансова підтримка, але я ставлю питання перед своїми колегами наступне: це тимчасова допомога. Ми маємо використати цей час для того, щоб стати сильними, щоб запустити повноцінно національну економіку і ні у кого нічого не позичати. Ми маємо розраховуватись з боргами, а не накопичувати їх. Хоча ми розуміємо, що ще декілька років, ми змушені будемо робити запозичення, тому що нам потрібно забезпечити одночасно економічне зростання. Одним словом, ми маємо самі заробити у своєму власному домі достатньо ресурсів для того, щоб життя людей зробити нормальним", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місцеві лідери мають серйозно зайнятися локальною економікою, - Володимир Гройсман

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що розраховує на 3% економічного зростання у 2018 і переконаний, що ця цифра може сягнути до 7%.

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