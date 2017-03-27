В.Гройсман рассказал о плюсах зоны свободной торговли с ГУАМ

"Зона свободной торговли подразумевает, что мы снимем существующие ограничения, что позволят нам производить более эффективно торговлю между нашими государствами в рамках формата ГУАМ. Мы имеем небольшой небольшой рост за 2016 год - 2,9% между нашими государствами и мы считаем, что это не соответствует сфере торговли и нашему потенциалу, который гораздо выше", - сказал В.Гройсман.



Он еще раз напомнил, что товарооборот с членами ГУАМ составлял 1,7 млрд долл. и подчеркнул, что для увеличения этой цифры необходимо создание ЗСТ и соответствующие усилия руководства стран ГУАМ.

"Те усилия которые мы прилагаем с коллегами для снятия барьеров, улучшения сервиса и логистической доступности безусловно приведут к росту объемов торговли между нашими странами. Соответственно это позитивно скажется на развитии экономик наших государств", - сказал В.Гройсман.