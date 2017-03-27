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В.Гройсман розповів про плюси зони вільної торгівлі з ГУАМ

В.Гройсман розповів про плюси зони вільної торгівлі з ГУАМ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Створення зони вільної торгівлі з країнами-членами ГУАМ дозволить істотно збільшити економічне співробітництво України з ними, зняти існуючі сьогодні обмеження. Про це на брифінгу після саміту ГУАМ заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Зона вільної торгівлі передбачає, що ми знімемо існуючі обмеження, що дозволять нам виробляти більш ефективну торгівлю між нашими державами в рамках формату ГУАМ. Ми маємо невеликий невелике зростання за 2016 рік - 2,9% між нашими державами і ми вважаємо, що це не відповідає сфері торгівлі і нашому потенціалу, який набагато вище", - сказав В.Гройсман.

Він ще раз нагадав, що товарообіг з членами ГУАМ становив 1,7 млрд дол. і підкреслив, що для збільшення цієї цифри необхідно створення ЗВТ і відповідні зусилля керівництва країн ГУАМ.

"Ті зусилля, які ми докладаємо з колегами для зняття бар'єрів, поліпшення сервісу і логістичної доступності безумовно призведуть до зростання обсягів торгівлі між нашими країнами. Відповідно, це позитивно позначиться на розвитку економік наших держав", - сказав В.Гройсман.

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