В.Гройсман начал проверку ремонта Волынских дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал осмотр ремонта автодорог на Волыни. Об этом сообщил в Тwitter пресс-секретарь украинского премьера Дмитрий Столярчук, передает УНН.
"Премьер-министр начал осмотр ремонта автдориг с участка дороги Н-17 Львов-Радехов-Луцк возле с. Терешковцы ", - написал Д.Столярчук.
Напомним, ранее, Волынскую службу автодорог обвинили в растрате 100 млн грн. При этом председатель тендерного комитета службы приобрел в прошлом году шесть земельных участков и два авто.