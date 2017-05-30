В.Гройсман начал проверку ремонта Волынских дорог

"Премьер-министр начал осмотр ремонта автдориг с участка дороги Н-17 Львов-Радехов-Луцк возле с. Терешковцы ", - написал Д.Столярчук.

Напомним, ранее, Волынскую службу автодорог обвинили в растрате 100 млн грн. При этом председатель тендерного комитета службы приобрел в прошлом году шесть земельных участков и два авто.