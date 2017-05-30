В.Гройсман розпочав перевірку ремонту Волинських доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Прем'єр–міністр України Володимир Гройсман розпочав огляд ремонту автодоріг на Волині. Про це повідомив у Тwitter прес-секретар українського прем’єра Дмитро Столярчук, передає УНН.
“Прем’єр-міністр розпочав огляд ремонту автдоріг з ділянки дороги Н-17 Львів-Радехів-Луцьк біля с. Терешківці”, — написав Д.Столярчук.
Нагадаємо, раніше, Волинську службу автодоріг звинуватили у розтраті 100 млн грн. При цьому голова тендерного комітету служби придбав минулого року шість земельних ділянок та два авто.