В.Гройсман посоветовал членам НАПК уйти в отставку (дополнено)

“Я вам советую всем (членам НАПК — ред.) собраться сегодня и написать заявления и уйти в отставку”, — сказал В.Гройсман.

Он раскритиковал работу главы НАПК Н.Корчак.

“Я вам (Н.Корчак — ред.) подчеркиваю, что вы делаете сегодня своей безалаберности и бездействием. Вы сами не способны организовать работу вашего сайта (реестр е-деклараций — ред.) И таким образом вы ставите всех людей перед угрозой двух лет тюрьмы, и таких людей сотни тысяч в нашей стране”, — сказал В.Гройсман.

Он отметил, что Н.Корчак 15 мая обещала запустить систему электронной декларирования с 15 августа “а потом еле-еле перетащили на сентябрь, что я уже не знал, куда глаза девать от всех”.

“Не хотите с этим сервером работать, купите себе новый, объявите тендер, у вас есть 27 млн. Вам нужно 50 млн? Мы вам дадим 50 млн. 100? Будет 100 млн”, — сказал Премьер.

Он подчеркнул, что не может подать декларацию.

“Я свою декларацию подать не могу, я говорю сейчас не как премьер-министр, а как чиновник, который должен представить свою декларацию”, — сказал В.Гройсман.

Как сообщал УНН, Н.Корчак заявила, что за работу реестра е-декларирования отвечает системный администратор.