В.Гройсман порадив членам НАЗК піти у відставку (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову і членів НАЗК сьогодні піти у відставку. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Я вам раджу всім (членам НАЗК — ред.) зібратися сьогодні і написати заяви і піти у відставку”, — сказав В.Гройсман.
Він розкритикував роботу голови НАЗК Н.Корчак.
“Я вам (Н.Корчак - ред.) наголошую, що ви робите сьогодні своєю безтолковістю і бездіяльністю. Ви самі не здатні організувати роботу вашого сайту (реєстру е-декларацій - ред.) і таким чином ви ставите всіх людей перед загрозою 2 роки тюрми і таких людей сотні тисяч у нашій країні”, — сказав В.Гройсман.
Він зазначив, що Н.Корчак 15 травня обіцяла запустити систему е-декларування з 15 серпня “а потім ледве-ледве перетягнули на вересень, що я вже не знав, куди очі дівати від всіх”.
“Не хочете з цим сервером працювати, купіть собі новий, оголосіть тендер, у вас є 27 млн. Вам треба 50 млн? Ми вам дамо 50 млн. 100? Буде 100 млн”, — сказав Прем’єр.
Він підкреслив, що не може подати декларацію.
“Я свою декларацію подати не можу, я говорю зараз не як Прем’єр-міністр, а як чиновник, який має подати свою декларацію”, — сказав В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, Н.Корчак заявила, що за роботу реєстру е-декларування відповідає системний адміністратор.