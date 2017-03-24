В.Гройсман пообещал внести в ВР кандидатуру министра здравоохранения после ее определения коалицией
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал внести в сессионный зал кандидатуру министра здравоохранения, как только ее определит коалиция. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
"Сейчас консультации продолжаются. Как только кандидатура будет определена я внесу ее в сессионный зал", - отметил он.
Напомним, что Ульяна Супрун с августа прошлого года исполняет обязанности министра здравоохранения.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил законопроект о государственных финансовых гарантиях по предоставлению медицинских услуг и обеспечению лекарственными средствами.