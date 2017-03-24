В.Гройсман пообещал внести в ВР кандидатуру министра здравоохранения после ее определения коалицией

"Сейчас консультации продолжаются. Как только кандидатура будет определена я внесу ее в сессионный зал", - отметил он.

Напомним, что Ульяна Супрун с августа прошлого года исполняет обязанности министра здравоохранения.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины одобрил законопроект о государственных финансовых гарантиях по предоставлению медицинских услуг и обеспечению лекарственными средствами.