В.Гройсман пообіцяв внести до ВР кандидатуру міністра охорони здоров'я після її визначення коаліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв внести до сесійної зали кандидатуру міністра охорони здоров'я, як тільки її визначить коаліція. Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“Наразі консультації тривають. Як тільки кандидатуру буде визначено я внесу її до сесійної зали”, — зазначив він.
Нагадаємо, що Уляна Супрун з серпня минулого року виконує обов’язки міністра охорони здоров’я.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України схвалив законопроект про державні фінансові гарантії щодо надання медичних послуг та забезпечення лікарськими засобами.