В.Гройсман поблагодарил США за обучение правоохранителей Украины

"Мы являемся свидетелями создания новой системы безопасности нашей страны, реформы правоохранительной системы, которая призвана эффективно противодействовать тем преступным вызовам, которые есть в нашей жизни", - сказал В.Гройсман.

По его словам, в Украине формируются специальные подразделения, которые "быстро, профессионально и качественно могут уничтожить любую угрозу".

"Я хочу поблагодарить наших американских партнеров за поддержку и опыт, за обучение, которое проводят лучшие специалисты совместно с нашими бойцами из Нацполиции и пограничной службы", - отметил В.Гройсман.