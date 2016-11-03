В.Гройсман поблагодарил США за обучение правоохранителей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украинское правительство благодарит американских партнеров за поддержку и обучение украинских правоохранителей, в частности, Нацполиции и Государственной пограничной службы. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время финальных учений спецподразделения КОВД с подразделением "Дозор" Госпогранслужбы в аэропорту "Борисполь", передает корреспондент УНН.
"Мы являемся свидетелями создания новой системы безопасности нашей страны, реформы правоохранительной системы, которая призвана эффективно противодействовать тем преступным вызовам, которые есть в нашей жизни", - сказал В.Гройсман.
По его словам, в Украине формируются специальные подразделения, которые "быстро, профессионально и качественно могут уничтожить любую угрозу".
"Я хочу поблагодарить наших американских партнеров за поддержку и опыт, за обучение, которое проводят лучшие специалисты совместно с нашими бойцами из Нацполиции и пограничной службы", - отметил В.Гройсман.