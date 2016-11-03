В.Гройсман подякував США за навчання правоохоронців України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Український уряд вдячний американським партнерам за підтримку і навчання українських правоохоронців, зокрема, Нацполіції і Державної прикордонної служби. Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час фінальних навчань спецпідрозділу КОРД з підрозділом "Дозор" Держприкордонслужби в аеропорту "Бориспіль", передає кореспондент УНН.
"Ми є свідками створення нової системи безпеки нашої країни, реформи правоохоронної системи, яка покликана ефективно протидіяти тим злочинним викликам, які є в нашому житті", - сказав В.Гройсман.
З його слів, в Україні формуються спеціальні підрозділи, які "швидко, професійно і якісно можуть знищити будь-яку загрозу".
"Я хочу подякувати нашим американським партнерамм за підтримку і досвід, за навчання, яке проводять найкращі фахівці спільно з нашими бійцями з Нацполіції та прикордонної служби", - зазначив В.Гройсман.