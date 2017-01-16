В.Гройсман поблагодарил Дж.Байдена за веру в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Премьер-минитср Украины Владимир Гройсман во время встречи в Киеве поблагодарил вице-президента США Джо Байдена за веру в Украину. Об этом написал на своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук, передает УНН.
"Владимир Гройсман на встрече с Джо Байденом: Спасибо за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в вашем сердце", - написал пресс-секретарь в Twitter.
Напомним, вице-президент США Джозеф Байден прибыл в Кабинет министров на встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом .