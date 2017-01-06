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12 марта, 19:49 • 107238 просмотра

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12 марта, 15:33 • 139193 просмотра

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12 марта, 08:46 • 115499 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140550 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144755 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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В.Гройсман пожелал украинцам мира и добра в Сочельник

В.Гройсман пожелал украинцам мира и добра в Сочельник

Киев • УНН

 • 24651 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожелал украинцам в Сочельник мира и добра, передает УНН.

"Сегодня - Сочельник! Желаю добра, мира и душевного тепла!", - написал В.Гройсман на своей странице в Facebook.

Справка: Святой вечер (Сочельник, Богатая кутья, Вигилия) - один из самых торжественных христианских праздников, который отмечается вечером накануне Рождества Христова. Дата празднования различными церквями зависит от даты празднования Рождества. В частности, часть христиан восточного обряда отмечают праздник 6 января по Юлианскому календарю после отправленного Великих (Царских) времен (24 декабря - по Григорианскому календарю). Христиане, которые перешли на Григорианский календарь, отмечают праздник 5 января.

Так называемый Второй Сочельник отмечают 18 января по старому стилю перед праздником Богоявления.

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