В.Гройсман пожелал украинцам мира и добра в Сочельник
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожелал украинцам в Сочельник мира и добра, передает УНН.
"Сегодня - Сочельник! Желаю добра, мира и душевного тепла!", - написал В.Гройсман на своей странице в Facebook.
Справка: Святой вечер (Сочельник, Богатая кутья, Вигилия) - один из самых торжественных христианских праздников, который отмечается вечером накануне Рождества Христова. Дата празднования различными церквями зависит от даты празднования Рождества. В частности, часть христиан восточного обряда отмечают праздник 6 января по Юлианскому календарю после отправленного Великих (Царских) времен (24 декабря - по Григорианскому календарю). Христиане, которые перешли на Григорианский календарь, отмечают праздник 5 января.
Так называемый Второй Сочельник отмечают 18 января по старому стилю перед праздником Богоявления.