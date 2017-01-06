В.Гройсман побажав українцям миру і добра у Святвечір
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман побажав українцям у Святвечір миру і добра, передає УНН.
"Сьогодні - Святвечір! Бажаю добра, миру та душевного тепла!" - написав В.Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
Довідка: Святий вечір (Святвечір, Багата кутя, Вігілія) — одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. Дата святкування різними церквами залежить від дати святкування Різдва. Зокрема, частина християн східного обряду відзначають свято 6 січня за Юліанським календарем після відправленя Великих (Царських) часів (24 грудня — за Григоріанським календарем). Християни, що перейшли на Григоріанський календар, відзначають свято 5 січня.
Так званий Другий Святий вечір відзначають 18 січня за старим стилем перед святом Богоявлення.