В.Гройсман обсудил с миссию МВФ дальнейшие реформы в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КМУ.
По информации пресс-службы правительства, стороны обсудили дальнейшие совместные действия по проведению структурных реформ в Украине и поддержки роста экономики.
Премьер-министр поблагодарил представителей миссии Международного валютного фонда за плодотворную работу.
В.Гройсман подчеркнул, что правительство Украины нацелено на проведение успешных реформ в стране и концентрируется над тем, чтобы повестка дня его программы деятельности была выполнена в полном объеме.
"Мы понимаем, что структурные реформы, необходимые стране, нужны в первую очередь Украине для того, чтобы мы вышли из того сложного экономического состояния, которое мы имеем в результате десятилетиями нереформированной страны", - подчеркнул глава правительства.
В.Гройсман отметил, что украинская экономика демонстрирует рост. Этот рост нужно поддерживать и ускорять, подчеркнул он. По его словам, согласованная работа правительства и парламента позволит обеспечить дальнейшее развитие страны.
Премьер-министр отметил, что правительство продолжает корпоратизации государственных предприятий, осуществляет меры по детенизации экономики и обеспечения экономического роста.
Премьер-министр проинформировал собеседников, что в Украине продолжается бюджетный процесс, продолжаются обсуждения проекта бюджета на 2017 год. Правительство сконцентрировано над тем, чтобы бюджетный процесс завершился своевременно и рассчитывает на то, что Парламент примет Государственный бюджет, отметил В.Гройсман.
Напомним, заместитель директора Европейского департамента МВФ Атанасиос Арванитис положительно отметил рост валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале на уровне 1,8%, а также инфляцию в пределах 10-12% и дефицит госбюджета на уровне 3,5%.