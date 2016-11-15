В.Гройсман обговорив з місією МВФ подальші реформи в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок провів зустріч із представниками місії Міжнародного валютного фонду. Про це повідомили УНН у прес-службі КМУ.
За інформацією прес-служби уряду, сторони обговорили подальші спільні дії щодо проведення структурних реформ в Україні та підтримки зростання економіки.
Прем'єр-міністр подякував представникам місії Міжнародного валютного фонду за плідну роботу.
В.Гройсман наголосив, що уряд України націлений на проведення успішних реформ у країні та концентрується над тим, щоб порядок денний його програми діяльності був виконаний у повному обсязі.
"Ми розуміємо, що структурні реформи, що необхідні країні, потрібні у першу чергу Україні для того, щоб ми вийшли з того складного економічного стану, який ми маємо унаслідок десятиріччями нереформованої країни", - підкреслив голова уряду.
В.Гройсман зауважив, що українська економіка демонструє зростання. Цей ріст потрібно підтримувати і пришвидшувати, підкреслив він. За його словами, узгоджена робота Уряду і Парламенту дозволить забезпечити подальший успішний розвиток країни.
Прем'єр-міністр зазначив, що уряд продовжує корпоратизацію державних підприємств, здійснює заходи щодо детінізації економіки та забезпечення економічного зростання.
Прем'єр-міністр поінформував співрозмовників, що в Україні триває бюджетний процес, продовжуються обговорення проекту Бюджету на 2017 рік. Уряд сконцентрований над тим, щоб бюджетний процес завершився вчасно та розраховує на те, що Парламент ухвалить Державний бюджет, зазначив В.Гройсман.
Нагадаємо, заступник Директора Європейського департаменту МВФ Атанасіос Арванітіс позитивно відзначив зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у третьому кварталі на рівні 1,8%, а також інфляцію у межах 10-12% і дефіцит держбюджету на рівні 3,5%.