В.Гройсман отметил, что с января в Украине должны заработать референтные цены на лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что решение о референтных ценах на лекарства вступает в силу с 1 января 2017 года. Об этом он сообщил во время встречи с представителями фармацевтических компаний, передает УНН.
"Если мы говорим о референтном ценообразовании, то есть справедливых ценах на лекарства, то такое решение вступает в силу с 1 января 2017 года. Это значит, что у нас есть чуть больше месяца, чтобы провести все необходимые мероприятия для качественного выполнения решений украинского правительства", - сказал В.Гройсман.
Кроме того, глава правительства предостерег фармацевтические компании от умышленного завышения цен на лекарства или создания искусственного дефицита лекарственных средств.
"Хотел бы предостеречь от того, чтобы у нас начали создаваться искусственные дефициты лекарств или что-то другое. Я считаю, что такие случаи были, я о них знаю. И думаю, что они точно не принесут пользы ни одному инициатору таких шагов", - подчеркнул премьер.
Также В.Гройсман отметил, что цена и качество лекарств должны быть приемлемы для украинских граждан.
Как сообщал УНН, Кабмин предусмотрел 5,9 млрд грн на закупку лекарств через международные организации.