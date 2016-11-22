В.Гройсман отметил, что с января в Украине должны заработать референтные цены на лекарства

"Если мы говорим о референтном ценообразовании, то есть справедливых ценах на лекарства, то такое решение вступает в силу с 1 января 2017 года. Это значит, что у нас есть чуть больше месяца, чтобы провести все необходимые мероприятия для качественного выполнения решений украинского правительства", - сказал В.Гройсман.

Кроме того, глава правительства предостерег фармацевтические компании от умышленного завышения цен на лекарства или создания искусственного дефицита лекарственных средств.

"Хотел бы предостеречь от того, чтобы у нас начали создаваться искусственные дефициты лекарств или что-то другое. Я считаю, что такие случаи были, я о них знаю. И думаю, что они точно не принесут пользы ни одному инициатору таких шагов", - подчеркнул премьер.

Также В.Гройсман отметил, что цена и качество лекарств должны быть приемлемы для украинских граждан.

Как сообщал УНН, Кабмин предусмотрел 5,9 млрд грн на закупку лекарств через международные организации.