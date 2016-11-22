В.Гройсман наголосив, що з січня в Україні мають запрацювати референтні ціни на ліки

“Якщо ми говоримо про референтне ціноутворення, тобто справедливі ціни на ліки, то таке рішення набуває чинності з 1 січня 2017 року. Це означає, що в нас є трохи більше місяця, щоби провести всі необхідні заходи для якісного виконання рішень українського Уряду”, — сказав В.Гройсман.

Крім того, глава Урду застеріг фармацевтичні компанії від навмисного завищення цін на ліки або створення штучного дефіциту лікарських засобів.

“Хотів би застерегти від того, щоб в нас почали створюватися штучні дефіцити ліків або щось інше. Я вважаю, що такі випадки були, я про них знаю. І думаю, що вони точно не принесуть користі жодному ініціатору таких кроків”, - наголосив Прем'єр.

Також В.Гройсман зазначив, що ціна і якість ліків мають бути прийнятні для українських громадян.

Як повідомляв УНН, Кабмін передбачив 5,9 млрд грн на закупівлю ліків через міжнародні організації.